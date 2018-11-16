Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок по России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении программы субсидирования авиаперевозок по всей стране.



«Я подписал постановление, которое расширяет программу по субсидированию авиаперевозок в целом по стране и на Дальний Восток, в частности. Речь идет о том, что маршрутов станет в два раза больше. Субсидии, которые выделяются,— их можно будет использовать круглый год»,— цитирует «Интерфакс» Медведева.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, документом будет расширен круг получателей субсидий,— теперь на них могут рассчитывать и многодетные семьи. Сам документ будет опубликован позже.

По словам премьер-министра, это будет способствовать «решению задач по транспортной доступности».

Отметим, что в настоящее время субсидируемые билеты доступны в период с 1 марта по 1 декабря.

Напомним, аэропорт «Казань» летом показал рекорды положительной динамики на международных линиях. Из внутренних рейсов активно развивается сибирское направление. «Реальное время» проанализировало зимнее расписание аэропорта «Казань».