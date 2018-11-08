Госдума запретила военнослужащим выкладывать информацию о себе в интернете

Госдума в первом чтении приняла закон, запрещающий военным, служащим по контракту, публиковать в интернете информацию о себе или сослуживцах. Поправки в закон о «Статусе военнослужащих» разработало Минобороны.

Согласно документу, контрактникам запрещено выкладывать фото, видео, геотеги, которые позволят раскрыть их местоположение, публиковать любую информацию о деятельности подразделений, в которых они проходят службу, передает ИА «Политика сегодня»

Как сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, законопроект направлен на усиление безопасности.

«Военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических, экстремистских организаций. Информация, размещенная военнослужащими в интернете или СМИ, применяется для информационного психологического воздействия, а также в отдельных случаях — для формирования предвзятой оценки государственной политики России», — заявил замминистра обороны.