Новости общества

01:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны с 2019 года засекретит личные данные военнослужащих

00:52, 13.11.2018

Министерство обороны разработало положение, согласно которому персональные данные военных с 2019 года приравняют к гостайне.

Разрешение на доступ к информации будет давать лично командир части, причем получить его смогут только определенные должностные лица для исполнения служебных обязанностей. Это, в частности, кадровики, финансисты, сотрудники службы защиты гостайны. При этом каждому должностному лицу будет доступен ограниченный объем данных.

Как сообщают «Известия», такие меры связаны с тем, что контактная информация военнослужащих, паспортные и другие данные до этого оказывались в базах микрокредитных организаций, коллекторских агентств и других структур.

Ранее Госдума в первом чтении приняла закон, запрещающий военным, служащим по контракту, публиковать в интернете информацию о себе или сослуживцах. Так, им запретят выкладывать фото, видео, геотеги, которые позволят раскрыть их местоположение, публиковать любую информацию о деятельности подразделений, в которых они проходят службу. По мнению Минобороны, законопроект направлен на усиление безопасности.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты


Яндекс.Метрика