Минобороны с 2019 года засекретит личные данные военнослужащих

Министерство обороны разработало положение, согласно которому персональные данные военных с 2019 года приравняют к гостайне.

Разрешение на доступ к информации будет давать лично командир части, причем получить его смогут только определенные должностные лица для исполнения служебных обязанностей. Это, в частности, кадровики, финансисты, сотрудники службы защиты гостайны. При этом каждому должностному лицу будет доступен ограниченный объем данных.

Как сообщают «Известия», такие меры связаны с тем, что контактная информация военнослужащих, паспортные и другие данные до этого оказывались в базах микрокредитных организаций, коллекторских агентств и других структур.

Ранее Госдума в первом чтении приняла закон, запрещающий военным, служащим по контракту, публиковать в интернете информацию о себе или сослуживцах. Так, им запретят выкладывать фото, видео, геотеги, которые позволят раскрыть их местоположение, публиковать любую информацию о деятельности подразделений, в которых они проходят службу. По мнению Минобороны, законопроект направлен на усиление безопасности.