Станислав Галиев: «Стыдно перед полными трибунами»
Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев после поражения от ЦСКА (0:5) подвел итоги матча и поделился мыслями, почему не удалось пробить голкипера соперника.
— Есть понимание, что не так сегодня было с «Ак Барсом»?
— Тяжело сказать, неприятное поражение. Стыдно перед полными трибунами. Вроде бы настраивались, готовились, знали, что хороший тест будет. Провалили второй период.
— Если вспоминать ваш момент во втором периоде, когда выходили на вратаря, что получилось?
— Не знаю. Хотел бросить, но в последний момент поменял свое решение.
— В моменте с буллитом в команде обсуждали, кто будет бросать?
— Я не знаю, наверное тренеры решили. И Сашка (Бурмистров) всегда был техничным игроком, часто забивал буллиты на тренировках. Но не получилось.
— Сегодня вратарь соперника был настолько хорош, или у «Ак Барса» не хватило хладнокровия?
— Да мы толком не бросали, можно сказать. Особо не проверяли его.
— Зинэтула Хайдарович после матча в раздевалку так и не заходил?
— Пусть это будет между нами, — приводит слова Галиева корреспондент «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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