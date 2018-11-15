Станислав Галиев: «Стыдно перед полными трибунами»

Фото: "Реальное время"

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев после поражения от ЦСКА (0:5) подвел итоги матча и поделился мыслями, почему не удалось пробить голкипера соперника.



— Есть понимание, что не так сегодня было с «Ак Барсом»?

— Тяжело сказать, неприятное поражение. Стыдно перед полными трибунами. Вроде бы настраивались, готовились, знали, что хороший тест будет. Провалили второй период.

— Если вспоминать ваш момент во втором периоде, когда выходили на вратаря, что получилось?

— Не знаю. Хотел бросить, но в последний момент поменял свое решение.

— В моменте с буллитом в команде обсуждали, кто будет бросать?

— Я не знаю, наверное тренеры решили. И Сашка (Бурмистров) всегда был техничным игроком, часто забивал буллиты на тренировках. Но не получилось.

— Сегодня вратарь соперника был настолько хорош, или у «Ак Барса» не хватило хладнокровия?

— Да мы толком не бросали, можно сказать. Особо не проверяли его.

— Зинэтула Хайдарович после матча в раздевалку так и не заходил?

— Пусть это будет между нами, — приводит слова Галиева корреспондент «Реального времени».