Зинэтула Билялетдинов: «Гарипов у нас первый вратарь. Был. Теперь будем смотреть»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча против ЦСКА (0:5), отметив, что его подопечные допустили много индивидуальных ошибок.



— Мы готовились серьезно к этому матчу, но, к сожалению, допускали очень много грубых ошибок. Соперник заставлял нас ошибаться, но ничего. Будем работать.

— При 0:5 не всегда вратарь виноват, это понятно. Но не было желания выпустить Подъяпольского, у которого сейчас статистика лучше? Почему он сидит?

— Подъяпольский не сидит. Он готовится к следующему матчу. Мы не можем всегда менять вратарей. Владислав — только начинающий вратарь. Разве я ошибаюсь? Мы даем ему играть те матчи, где он может себя проявить. Гарипов у нас первый вратарь. Был. Какое-то преимущество у него было. Теперь будем смотреть.

— Показалось, что команда очень много ошибалась…

— Были индивидуальные ошибки.

— Почему не зашли после матча к команде?

— Так надо было.

— Марков и Зарипов — плановая ротация, Вы уже говорили. Довольны теми, кто вышел сегодня вместо них?

— Нужно давать всем играть. Никто не ожидал, что те, кто их заменили, так сыграют. Ошибки, которые были у всей команды, не должны быть в такой игре, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 ноября на своем льду против рижского «Динамо». Начало игры в 17.00.