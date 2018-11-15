Зинэтула Билялетдинов: «Гарипов у нас первый вратарь. Был. Теперь будем смотреть»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча против ЦСКА (0:5), отметив, что его подопечные допустили много индивидуальных ошибок.
— Мы готовились серьезно к этому матчу, но, к сожалению, допускали очень много грубых ошибок. Соперник заставлял нас ошибаться, но ничего. Будем работать.
— При 0:5 не всегда вратарь виноват, это понятно. Но не было желания выпустить Подъяпольского, у которого сейчас статистика лучше? Почему он сидит?
— Подъяпольский не сидит. Он готовится к следующему матчу. Мы не можем всегда менять вратарей. Владислав — только начинающий вратарь. Разве я ошибаюсь? Мы даем ему играть те матчи, где он может себя проявить. Гарипов у нас первый вратарь. Был. Какое-то преимущество у него было. Теперь будем смотреть.
— Показалось, что команда очень много ошибалась…
— Были индивидуальные ошибки.
— Почему не зашли после матча к команде?
— Так надо было.
— Марков и Зарипов — плановая ротация, Вы уже говорили. Довольны теми, кто вышел сегодня вместо них?
— Нужно давать всем играть. Никто не ожидал, что те, кто их заменили, так сыграют. Ошибки, которые были у всей команды, не должны быть в такой игре, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».
Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 ноября на своем льду против рижского «Динамо». Начало игры в 17.00.СпортХоккей Татарстан
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