Казанское «Динамо» обыграло сыктывкарский «Строитель» со счетом 8:4
Хоккеисты «Динамо-Казань» обыграли сыктывкарский «Строитель» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом.
Игра проходила в Казани и завершилась со счетом 8:4 в пользу хозяев.
Таким образом, после четырех игр в чемпионате России «Динамо-Казань» вышло на второе место чемпионата России, имея в своем активе 10 очков. «Строитель» проиграл все четыре матча и с 0 набранных баллов занимает последнюю позицию в турнирной таблице.
Следующую игру казанцы проведут против архангельского «Водника» 15 ноября.
Ранее хоккеисты «Динамо-Казань» обыграли ульяновский клуб «Волга». Игра в Ульяновске завершилась со счетом 7:4.СпортХоккей с мячом Татарстан
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