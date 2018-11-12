Казанское «Динамо» обыграло сыктывкарский «Строитель» со счетом 8:4

Хоккеисты «Динамо-Казань» обыграли сыктывкарский «Строитель» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом.

Игра проходила в Казани и завершилась со счетом 8:4 в пользу хозяев.

Таким образом, после четырех игр в чемпионате России «Динамо-Казань» вышло на второе место чемпионата России, имея в своем активе 10 очков. «Строитель» проиграл все четыре матча и с 0 набранных баллов занимает последнюю позицию в турнирной таблице.

Следующую игру казанцы проведут против архангельского «Водника» 15 ноября.

Ранее хоккеисты «Динамо-Казань» обыграли ульяновский клуб «Волга». Игра в Ульяновске завершилась со счетом 7:4.