В Казани вновь эвакуировали ТЦ «Парк Хаус»

Фото: очевидцы

В Казани произошла эвакуация в торговом центре «Парк Хаус». Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы происшествия.

В пресс-службе МВД не смогли предоставить оперативный комментарий об инциденте, отметив, что в настоящее время информация уточняется. В торговом центре на звонок корреспондента «Реального времени» не ответили.

Отметим, что это не первая за последнее время эвакуация ТЦ «Парк Хаус». Предыдущая произошла 20 октября. Позднее в МЧС сообщили, что сработала пожарная сигнализация. При этом никаких угрожающих здоровью и жизни людей происшествий на территории ТЦ не произошло.