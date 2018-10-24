В Казани вновь эвакуировали ТЦ «Парк Хаус»
В Казани произошла эвакуация в торговом центре «Парк Хаус». Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы происшествия.
В пресс-службе МВД не смогли предоставить оперативный комментарий об инциденте, отметив, что в настоящее время информация уточняется. В торговом центре на звонок корреспондента «Реального времени» не ответили.
Отметим, что это не первая за последнее время эвакуация ТЦ «Парк Хаус». Предыдущая произошла 20 октября. Позднее в МЧС сообщили, что сработала пожарная сигнализация. При этом никаких угрожающих здоровью и жизни людей происшествий на территории ТЦ не произошло.Происшествия
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