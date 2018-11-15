Уфа обогнала другие города ПФО по темпам роста онлайн-покупок через смартфоны

Уфа опережает Казань и другие города ПФО по темпам роста онлайн-покупок через мобильные телефоны. По данным на сентябрь 2017 года, рост составил 13%, через год, в сентябре 2018, — еще 27%, говорится в исследовании «Яндекс. Маркета» с GFK.

В Казани число покупок через смартфоны в сентябре 2017-го выросло на 15%, в 2018 году — на 23%, в Нижнем — 5% против 18%, а в Самаре — 8% против 21%.

Подробнее о тенденциях в области интернет-торговли и показателям в Приволжском федеральном округе читайте в материале «Реального времени».