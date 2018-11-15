Посол Узбекистана в России впервые приехал в Казань

Сегодня в Казань с первым визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. В кабинете министров Татарстана он встретился с исполняющим обязанности премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным.

«Основными сферами нашего взаимовыгодного сотрудничества являются нефтехимия, машиностроение, автомобилестроение, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии», — отметил в ходе беседы Нигматуллин.



По его словам, за 2017 год двусторонний внешнеторговый оборот между Республикой Татарстан и Узбекистаном составил 92 млн долларов.

Также Нигматуллин рассказал о текущем положении Республики Татарстан и наиболее перспективных отраслях для дальнейшей работы двух регионов, передает пресс-служба президента РТ.

Ботиржон Асадов поблагодарил за теплый прием, оказанный ему в Татарстане, и подчеркнул, что в последние годы между Татарстаном и Узбекистаном выстраивается содержательный диалог.



Ранее стало известно, что посол России в Узбекистане впервые посетит Казань 15 ноября. Сегодня Ботиржон Асадов также побывал в Башкирии, где встретился с врио главы республики Радием Хабировым.