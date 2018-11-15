США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогджи

США ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в рамках акта Магнитского. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

По данным СМИ, ограничения могут быть введены в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Напомним, что Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве журналиста поступил от высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии.