Голкипер «Тампы Бэй» Василевский сломал ногу

Голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй» Андрей Василевский получил серьезную травму. По сообщению инсайдера TSN Даррена Дрегера воспитанник уфимского хоккея сломал левую ногу.

24-летний Василевский провел последнюю игру еще 11 ноября, пропустив 6 шайб от «Оттавы». В этом сезоне вратарь сыграл в 13 матчах, пропуская в среднем 2,29 шайб при отражении 92,7% бросков.

Недавно Василевский впервые в сезоне провел «сухой» матч, в котором его клуб в гостях одолел «Колорадо».

Напомним, ранее в «Тампа-Бэй» сменился генеральный менеджер. Преемником Стива Айзермана ста Жюльен Брисбуа.