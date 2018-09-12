У вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» уфимца Василевского новый генменеджер клуба

Бывший генменеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который выступает уфимский воспитанник вратарь Андрей Василевский, Стив Айзерман прокомментировал свой уход с этого поста. Он остается в клубе в качестве советника. Преемником Айзермана станет Жюльен Брисбуа, сообщает Sport24.ru.

«Это решение позволит мне проводить больше времени с семьей. Брисбуа заслужил свой шанс, он проделал отличную работу.

Я буду в роли советника в нынешнем сезоне — сто процентов. Что будет после этого — у меня нет ответа. Считаю, что я хорошо сделал свою работу, сделал так, как было нужно. Но, в конечном итоге, моей семье было трудно», — сказал Айзерман на специальной пресс-конференции.