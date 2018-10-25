Андрей Василевский впервые в сезоне сыграл «на ноль»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги минувшей ночью «Тампа-Бэй» с футбольным счетом 1:0 обыграла «Колорадо» на его площадке. Никита Кучеров с передачи Стивена Стэмкоса на 47-й минуте реализовал большинство своей команды.

Существенный вклад в эту победу внес голкипер «Молний», воспитанник уфимского хоккея Андрей Василевский, отразивший все 22 броска по своим воротам.

Данный матч стал 13-м в НХЛ для экс-игрока «Салавата Юлаева», в которых он оставался «сухим». В текущем сезоне Василевский отразил 94,1% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,8.



