Ника Белоцерковская рассказала казанцам о своей трансформации

Казань посетила издатель журнала «Собака.ру», автор кулинарных бестселлеров, фотограф, блогер и, как ее представили публике, «мотиватор международного масштаба» Ника Белоцерковская.

Предпринимательница, издатель и амбассадор IQOS приехала на открытие фирменного магазина бренда в Казани. Она провела в Татарстане день: встретилась с журналистами и приняла участие в public-talk с Яной Милорадовской, главным редактором «Собаки» в Санкт-Петербурге, ответив на все вопросы гостей о событиях своей жизни и планах на развитие бизнеса.

Главной мыслью встречи получилась фраза «цель нашей жизни — изменения к лучшему». Ника рассказала, что в ее жизни происходит трансформация. Про личную жизнь рассказывать не стала, но назвала изменения «чрезвычайно симпатичными» и что она сожалеет, «что не сделала этого десять лет назад».

В скором времени в Москве открывается персональная выставка работ Ники Белоцерковской. «Два с половиной года я находилась в состоянии внутреннего раздрая и за мной очень активно ухаживала Ольга Свиблова (директор «Московского дома фотографии», — прим. ред.), а я была единственным фотографом, который от нее бегал и прятался». Кроме того, Ника рассказала, что завела и начала продвигать свой новый блог belonika.travel и планирует новый проект, связанный с экзотическими путешествиями. Вместе с партнером она оценивает логистику проектов, уже протестированы Исландия, Тибет и Марракеш. «Могу честно сказать, что сердце мое навсегда Тибет разбил», — делилась впечатлениями Белоцерковская.

На встрече с казанцами блогер порассуждала также о проблемах современного человека, о том, каково это — жить в эпоху информационной и событийной перенасыщенности. Насколько высок темп жизни, насколько сложнее и важнее стало следить за здоровьем, питанием, контролировать свои эмоции. Например, рассказала, как долгие перелеты заставили ее менять привычки. «Я очень рада, что смогла переключиться на IQOS, что помогает заботиться об окружающих и не ограничивать себя. Это стало находкой для меня», — рассказала блогер.

Этот опыт повлиял на принятие ею решения стать амбассадором бренда IQOS. «Я считаю, что благодаря совершенно новым технологиям, появлением инновационных систем и появляются возможности, меняющие жизнь к лучшему», — отметила она.

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