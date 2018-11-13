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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $68 за баррель

18:55, 13.11.2018
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $68 за баррель
Фото: pixabay.com

Цена на нефть марки Brent снизилась до $68 за баррель. Это произошло впервые с 9 апреля.

Январские фьючерсы на нефть Brent уменьшились на 3,48% — до $67,68 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 3,90% — до $57,59 за баррель, сообщает RT со ссылкой на данные торгов.

Напомним, 9 ноября цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 10 апреля.

ПромышленностьНефть
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