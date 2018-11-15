Сын вице-премьера РФ Юрия Трутнева стал миноритарным акционером нефтяной компании

Дмитрий Трутнев, сын вице-премьера Юрия Трутнева и экс-губернатора Пермского края, вошел в состав миноритариев нефтекомпании «РИД Ойл — Пермь».

По информации «Коммерсанта», предприятие принадлежит пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву. Источники издания не исключают, что Дмитрий Трутнев, известный инвестициями в недвижимость, может заинтересоваться и другими добычными активами в крае.

Добавим, «РИД Ойл — Пермь» владеет двумя лицензиями — на разведку и добычу на Беляевском участке до 2036 года (по предварительной оценке, запасы — 1,5 млн тонн) и на изучение Екатерининского участка до 2022 года.

Напомним, в июле этого года компания сына Юрия Трутнева выкупила обанкротившийся алкомаркет.