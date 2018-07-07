Компания сына Юрия Трутнева выкупила обанкротившийся алкомаркет

В Перми завершились итоги торгов по продаже имущества обанкротившейся компании «Норман», которая занималась продажей спиртных напитков в регионе.

Самый дорогой лот удалось реализовать за 13,3 млн рублей — помещение на улице Мира в Перми. Магазин на Ветлужской ушел за 7,2 млн рублей. Его купил предприниматель из Екатеринбурга, пишет «Коммерсант».

По данным издания, среди покупателей оказалась ООО «Проперти». Компания принадлежит Дмитрию Трутневу, отец которого — экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев. За 10 млн рублей «Проперти» выкупила магазин на улице Карпинского.

Напомним, ранее стало известно, что экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев займется развитием российской Арктики.