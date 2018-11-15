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Стоимость биткоина упала ниже $5500 впервые с 2017 года

13:38, 15.11.2018
Стоимость биткоина упала ниже $5500 впервые с 2017 года
Фото: pxhere.com

Стоимость криптовалюты биткоин сегодня упала более чем на 10%, достигнув минимума с октября 2017 года.

По данным Coindesk на 13.30 по московскому времени, курс криптовалюты составлял 5,441,83 доллара.

Капитализация ста крупнейших криптовалют 15 ноября упала на 25 миллиардов долларов, до 185,8 миллиарда долларов по сравнению с утром 14 ноября.

Напомним, в августе Bloomberg отмечал, что рынок криптовалют с начала года упал в четыре раза. Главным фактором падения издание называло отказ Комиссии по ценным бумагам США (SEC) зарегистрировать биткоиновый ETF-фонд братьев Уинклвосс.

АналитикаЭкономикаФинансы
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