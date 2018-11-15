Глава Ижевска и Гордума определились с составом Общественной палаты города

Новый состав Общественной палаты Ижевска сформирован на две трети. Сегодня на сессии Городской думы был утвержден список из 11 членов от муниципального парламента, еще 11 человек утвердил своим постановлением глава Ижевска Олег Бекмеметьев. В течение 20 дней эти 22 человека, в свою очередь, должны определить еще 11 членов палаты.

Как отметил председатель Гордумы Олег Гарин, всего было подано 40 заявок о включении в состав Общественной палаты.

«Мы, безусловно, надеемся на ее перезагрузку, много новых лиц. Общественная палата действительно городу нужна. Думаю, что очень многое будет зависеть от того, кто ее возглавит. <…> Я недоволен работой Общественной палаты прошлого созыва. <…> Мы хотели, чтобы это был яркий помощник, чтобы совместно отрабатывать, что скрывать, часто нам приходится принимать непопулярные решения, мы хотели бы в том числе эти решения проговаривать с Общественной палатой», — дал комментарий Гарин.

Напомним, часть членов прошлого состава Общественной палаты Ижевска потребовали временно отстранить председателя из-за скандалов вокруг ее бизнеса. Людмила Гуляшинова в итоге вышла из состава палаты, нового председателя избрать не удалось. Гуляшинову впоследствии задержали по подозрению в мошенничестве.