Минниханов посетил автомобильные заводы в Гуанчжоу

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил автомобильный завод GAC в Гуанчжоу. Видео с производства президент РТ выложил на своей странице в Instagram.



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GAC — китайская автомобилестроительная компания, входит в десятку крупнейших автопроизводителей КНР, уточняет пресс-служба главы республики.



Кроме того, Минниханов посетил автомобильную компанию Beiqi Foton Motor. На территории России китайского автопроизводителя представляет компания «Фотон Мотор», работающая с 2009 года. Дилерская и сервисная сеть представлена в Центральном, Южном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

Напомним, Минниханов прибыл с рабочим визитом в провинцию Гуандун (КНР). Там президент РТ встретился с заместителем генерального секретаря правительства провинции Гуандун господином Линь Цзи и обсудил перспективы межрегионального взаимодействия с вице-губернатором провинции Оуяном Вэймином.