Двое полицейских в Уфе подозреваются в вымогательстве более 300 тысяч рублей у задержанного

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух уфимских полицейских по факту вымогательства и превышения должностных полномочий.

По версии следствия, двое сотрудников полиции Уфы в возрасте 26 и 27 лет задержали мужчину. Угрожая ему лишением свободы за якобы хранение наркотиков, они потребовали деньги и подарочные сертификаты одного из городских магазинов.

Вместе с полицейскими деньги вымогал 21-летний житель Уфимского района. Задержанный, опасаясь уголовного преследования, вынужден был согласиться. Он передал злоумышленникам 257 тысяч рублей и 12 подарочных сертификатов одного магазина на сумму 60 тысяч рублей.

Впоследствии мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Вскоре все фигуранты были задержаны сотрудниками Отдела собственной безопасности МВД по Башкирии, рассказали в республиканском СУ СКР.

В настоящее время силовиками проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее в городе произошел другой скандал у участием сотрудников правопорядка. В Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы.



