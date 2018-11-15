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«Уфа» взяла на турнир на Кипре основной состав без сборников

10:38, 15.11.2018
«Уфа» взяла на турнир на Кипре основной состав без сборников

Футбольный клуб «Уфа» отправился на Кипр, где примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2018. Ровно год назад наша команда одержала победу в этом турнире и теперь будет отстаивать титул, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Уфимцы отправились на Кипр в следующем составе:

  • Вратари: Александр Беленов, Гиорги Шелия.
  • Защитники: Алексей Никитин, Павел Аликин, Дмитрий Живоглядов, Денис Тумасян, Александр Пуцко, Александр Сухов, Данил Круговой, Игорь Дивеев.
  • Полузащитники: Веролюб Салатич, Дмитрий Сысуев, Азер Алиев, Ондржей Ванек, Азамат Засеев, Иван Пауревич, Игорь Безденежных.
  • Нападающие: Сильвестр Игбун, Вячеслав Кротов, Ловро Бизяк.

Также с командой на турнир отправились два полузащитника «Уфы-2» Андрей Власов и Валентин Виденеев.

16 ноября «Уфа» сыграет с «Пафосом».

СпортФутбол Башкортостан
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