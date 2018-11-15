«Уфа» взяла на турнир на Кипре основной состав без сборников

Футбольный клуб «Уфа» отправился на Кипр, где примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2018. Ровно год назад наша команда одержала победу в этом турнире и теперь будет отстаивать титул, сообщает пресс-служба уфимской команды.



Уфимцы отправились на Кипр в следующем составе:



Вратари: Александр Беленов, Гиорги Шелия.

Александр Беленов, Гиорги Шелия. Защитники: Алексей Никитин, Павел Аликин, Дмитрий Живоглядов, Денис Тумасян, Александр Пуцко, Александр Сухов, Данил Круговой, Игорь Дивеев.

Алексей Никитин, Павел Аликин, Дмитрий Живоглядов, Денис Тумасян, Александр Пуцко, Александр Сухов, Данил Круговой, Игорь Дивеев. Полузащитники: Веролюб Салатич, Дмитрий Сысуев, Азер Алиев, Ондржей Ванек, Азамат Засеев, Иван Пауревич, Игорь Безденежных.

Веролюб Салатич, Дмитрий Сысуев, Азер Алиев, Ондржей Ванек, Азамат Засеев, Иван Пауревич, Игорь Безденежных. Нападающие: Сильвестр Игбун, Вячеслав Кротов, Ловро Бизяк.

Также с командой на турнир отправились два полузащитника «Уфы-2» Андрей Власов и Валентин Виденеев.

16 ноября «Уфа» сыграет с «Пафосом».

