Василий Уткин отказался от предложения тренироваться за 3 млн рублей в месяц

Известный спортивный комментатор Василий Уткин отказался от предложения бывшего футболиста Олега Самсонова о сумме в 3 млн рублей в месяц за каждодневные тренировки.

«Статья, которая вызвала у тебя праведный гнев, вышла шесть лет назад. Если бы я умышленно заразил тебя ВИЧ, угнал твою машину или вовлек твоего ребенка в преступную деятельность, это было бы преступление средней тяжести. За него бы за шесть лет вышел срок давности. Это важно, но это несущественно, потому что в принципе вся эта история — вызов на слабо, а на «слабо» я не ведусь с детского сада.



Свой талант или шанс ты, Олег Самсонов, продал. И ты еще имеешь наглость бросать мне вызов! Кто ты такой, чтобы я принимал твой вызов? Вызов принимают у ровни. Я свою мечту не предавал, я ей служу. А вот ты ее даже не предал, ты ее продал. Думаешь, Уткин возьмет твои грязные деньги? Эх ты, босота!» — сказал Уткин в своем блоге.



На днях в эфире интернет-проекта «КраСава» Самсонов вызвался стать работодателем Уткина. Таким способом футболист припомнил ему критику, с которой комментатор выступил в 2012-м году. Тогда Уткин заявил, что, «пожалуй, согласился бы на трехразовые тренировки на таких условиях».