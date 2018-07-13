Росавтодор разработает единые правила размещения рекламных щитов вдоль дорог
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) до конца 2018 года разработает единые требования к размерам и местам размещения рекламных конструкций вдоль автомобильных дорог.
«Планируется разработать документ, который бы учитывал как эффективность работы рекламы (финансово-экономический интерес предпринимательских кругов), так и безопасность дорожного движения», — цитируют сообщение пресс-службы Росавтодора «Известия».
Ранее стало известно, что Росстандарт разработает проект национального стандарта, предусматривающего создание пешеходных переходов, приподнятых над проезжей частью наподобие «лежачих полицейских».ОбществоВластьИнфраструктура
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