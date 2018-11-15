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Группа ГАЗ отказалась публиковать квартальный отчет из-за санкций

02:23, 15.11.2018
Группа ГАЗ отказалась публиковать квартальный отчет из-за санкций
Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Группа ГАЗ Олега Дерипаски, которая вместе с миллиардером попала в апреле под санкции США, отказалось от публикации отчета за III квартал 2018 года.

Компания ссылается, в том числе на постановление правительства РФ от 20 января 2018 г. № 37, позволяющее эмитентам, в отношении которых введены ограничительные меры иностранными государствами, не раскрывать требуемую законом информацию «О рынке ценных бумаг», говорится в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее Минфин США продлил срок до 12 декабря, по истечению которого американские компании должны прекратить бизнес-сотрудничество с группой ГАЗ.

ЭкономикаФинансы
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