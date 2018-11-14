Британский кабмин одобрил соглашение о Brexit

Кабинет министров Великобритании одобрил текст соглашения с Евросоюзом о выходе страны из организации (Brexit).

Заседание, на котором обсуждалось соглашение, продолжалось 5 часов, пишет ТАСС.

«Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями проекта соглашения по выходу из ЕС и соответствующей политической декларацией», — объявила премьер-министр страны Тереза Мэй, назвав проект принятого соглашения «лучшим, до чего можно было договориться».



Ранее сообщалось, что ЕС отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit.