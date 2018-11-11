Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit — СМИ

Фото: wikipedia.org / Controller of Her Majesty’s Stationery Office

Европейский союз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit.

По информации источников The Sunday Times в правительстве, Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть «финальный барьер» в переговорах с ЕС, но на предложение создать «независимый механизм» для устранения проблем с таможенным соглашением в Брюсселе ответили отказом.

В Брюсселе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда. Кроме того сообщается, что четыре министра, выступающих против Brexit, намерены уйти из правительства Мэй.



Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. В октябре СМИ сообщили, что стороны достигли соглашения об основных параметрах по Brexit.

