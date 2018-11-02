Топ-20 частных клиник России по выручке возглавила «Мать и дитя» Марка Курцера

Рейтинг частных клиник России по объему выручки за 2017 год возглавила компания «Мать и дитя» Марка Курцера.

Частная сеть клиник в 2017 году получила выручку в размере 13,8 млрд рублей.

Второе место в рейтинге Forbes заняла «Медси» Владимира Евтушенкова (11,7 млрд рублей). Замыкает тройку лидеров «Европейский медицинский центр», принадлежащий Игорю Шилову (10,7 млрд рублей).

В топ-5 также вошли Медицинский институт им. Сергея Березина (6,3 млрд рублей) и «Ава-Петер» (4,6 млрд рублей).

Совокупная выручка 20 крупнейших частных медицинских компаний рейтинга Forbes за 2017 год выросла на 10%, до 81,6 млрд рублей.



Напомним, что в прошлом году президент РТ Рустам Минниханов распорядился предоставить землю у РКБ для частного госпиталя «Мать и дитя». Инвестиции компании в проект составят около 3,5 млрд рублей.

Также отметим, что бывший глава Минздрава РТ Адель Вафин с 23 июля назначен исполняющим обязанности медицинского директора «Медси».