Итоги дня: деление России на макрорегионы, перенос новых санкций США, горнолыжный комплекс в Актаныше

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 ноября.

В правительство России внесен проект стратегии пространственного развития страны, предполагающий разделение России на макрорегионы. Ожидается, что до конца года стратегия будет принята, несмотря на то, что против инициативы Минэкономразвития выступают большинство полпредов президента РФ.

Конгресс США может не успеть до конца текущего года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России. Голосование по этому документу, вероятно, отложат на следующий год.



В Актанышском районе Республики Татарстан построят спортивный горнолыжный комплекс. Проектировщиком выступает самарское ООО «СКАДО», которое специализируется на таких объектах. На разработку проекта из местного бюджета выделено 4,5 млн рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. С 1 января индексация составит 1,7%, а с 1 июля — еще 2,4%.

Сингапурская химическая компания Indorama Corporation совместно с РФПИ может приобрести долю в заводе по производству аммиака и карбамида «Аммоний» в Татарстане. Предполагаемая сумма сделки составляет около 800 млн долларов.