США могут отложить рассмотрение новых санкций против России

Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца текущего года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России.



Из-за этого голосование по санкциям могут перенести на следующий год, передает «РИА Новости».

Отмечается, что в настоящее время законодатели сконцентрированы на голосовании по мерам, касающимся государственных расходов, кандидатов на должность судьи и по закону о сельском хозяйстве.

Напомним, в августе группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значились Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.