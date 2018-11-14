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США могут отложить рассмотрение новых санкций против России

09:52, 14.11.2018
США могут отложить рассмотрение новых санкций против России
Фото: mil.ru

Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца текущего года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России.

Из-за этого голосование по санкциям могут перенести на следующий год, передает «РИА Новости».

Отмечается, что в настоящее время законодатели сконцентрированы на голосовании по мерам, касающимся государственных расходов, кандидатов на должность судьи и по закону о сельском хозяйстве.

Напомним, в августе группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значились Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.

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