В Нижнекамске почтили память легендарного химика Николая Лемаева

Фото: предоставлено НКНХ

В день рождения Николая Васильевича Лемаева в Нижнекамске возложили цветы к бюсту нефтехимика. На акцию в сквере Лемаева собралось более 100 человек — это руководители и сотрудники «Нижнекамскнефтехима», ветераны предприятия, студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки, а также неравнодушные жители. Кроме этого, студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки на площади Лемаева организовали митинг, на котором еще раз вспомнили о заслугах и достижениях легендарного химика.

Николай Лемаев был первым директором химкобината. Благодаря его профессионализму и организаторскому таланту «Нижнекамскнефтехим» стал одним из ведущих предприятий отрасли.

Легендарного химика не стало в декабре двухтысячного года. Через 17 лет после его смерти в память о нем установили бюст, к которому ежегодно возлагают цветы в день его рождения. Сегодня Николаю Лемаеву исполнилось бы 89 лет.