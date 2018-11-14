КАМАЗ временно переходит на четырехдневную рабочую неделю

ПАО «КАМАЗ» временно переходит на четырехдневную рабочую неделю.

В связи со снижением заказов на грузовые автомобили, в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени гендиректор и профсоюзный комитет постановили, что пятницы 16 и 23 ноября 2018 года будут днями простоя.



Они будут оплачены в размере 2/3 от заработной платы. Дополнительные выходные не затронут основных рабочих компании и часть вспомогательного персонала.



Кроме того, нерабочей для всех сотрудников станет пятница 30 ноября, пишет корпоративная газета предприятия «Вести КАМАЗа».



Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2018 года прибыль от продаж КАМАЗа составила 72,6 млн рублей, что в 77 раз меньше аналогичного периода прошлого года. При этом выручка компании с начала года выросла на 4% и составила 98,6 млрд рублей.