Прибыль КАМАЗа от продаж упала в 77 раз

По итогам девяти месяцев 2018 года прибыль от продаж КАМАЗа составила 72,6 млн рублей, что в 77 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,6 млрд рублей).



При этом выручка компании с начала года выросла на 4% и составила 98,6 млрд рублей (94,6 млрд за аналогичный период 2017 года). Валовая прибыль за девять месяцев составила 7,3 млрд, годом ранее она превышала 12,6 млрд, следует из отчета компании за третий квартал 2018 года.

Чистый убыток равен почти 288 млн, тогда как за девять месяцев 2017 года КАМАЗ имел чистую прибыль более 2,9 млрд рублей.

Отмечается, что финансово-хозяйственная деятельность КАМАЗа имеет отрицательную динамику. Наблюдается снижение таких показателей, как норма чистой прибыли (-0,29%), рентабельность собственного капитала (-0,61%) и оборотных (-0,27%) и внеоборотных активов (-0,37%).

Ранее госкорпорация «Ростех» снизила долю в уставном капитале ПАО «КАМАЗ» на 2,8%, до 47,1%. При этом доля прочих юридических и физических лиц при этом увеличилась с 11,56% до 14,36%, доли других крупных акционеров не изменились.