Полпред президента в УрФО выступил против создания макрорегионов — СМИ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов выступил против предложения Минэкономразвития РФ о создании макрорегионов.

По его словам, все входящие в округ регионы, отвергли инициативу министерства. Однако в самом ведомстве заявили, что получили от областей УрФО предложения по изменению положений стратегии, а не полному отказу от деления, передает «Коммерсантъ».

Напомним, инициативу Минэкономразвития по делению России на 14 макрорегионов не поддержали большинство полпредов президента РФ. Они написали российскому лидеру Владимиру Путину соответствующие письма.