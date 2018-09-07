Полпред президента в УрФО выступил против создания макрорегионов — СМИ
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов выступил против предложения Минэкономразвития РФ о создании макрорегионов.
По его словам, все входящие в округ регионы, отвергли инициативу министерства. Однако в самом ведомстве заявили, что получили от областей УрФО предложения по изменению положений стратегии, а не полному отказу от деления, передает «Коммерсантъ».
Напомним, инициативу Минэкономразвития по делению России на 14 макрорегионов не поддержали большинство полпредов президента РФ. Они написали российскому лидеру Владимиру Путину соответствующие письма.ОбществоВласть
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