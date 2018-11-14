ЦБ РФ предупредил о всплеске инфляции в начале 2019 года из-за повышения НДС

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин рассказал, что подстройка под повышение НДС займет два-три месяца, поэтому в первом квартале 2019 года может наблюдаться всплеск инфляции.

«По нашим оценкам, в первом квартале годовая инфляция будет выше 5%. Во втором полугодии 2019 года инфляция в годовом выражении не будет в полной мере описывать текущие инфляционные тенденции», — сказал Заботкин.



По его словам, текущая инфляция при существующей конфигурации денежно-кредитной политики вернется к уровням «вблизи 4%» уже во втором полугодии 2019 года. Кроме того, повышение НДС отразится и на годовой инфляции, которую ожидают в районе 5—5,5% по итогам 2019 года, передает «Интерфакс».

«Наш прогноз в 3,8—4,2 процента на текущий год тоже сохраняется», — добавил представитель ЦБ РФ.

Отметим, что, по прогнозам Счетной палаты, инфляция к концу года составит 4%. Глава ведомства Алексей Кудрин также сообщил, что рост доходов населения может оказаться нулевым.