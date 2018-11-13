Кудрин спрогнозировал нулевой рост доходов населения в 2018 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин при обсуждении бюджета на 2019—2021 годы в Госдуме РФ заявил, что в этом году рост доходов не ожидается.

«В этом году рост доходов окажется, возможно, даже нулевым, и мы снова не вырастем», — цитирует Кудрина «Политика Сегодня».

По прогнозам Счетной палаты, инфляция к концу года составит 4%. Кудрин также отметил, что доходы от экспорта нефти и газа не помогли добиться планового экономического роста.

По его словам, для улучшения экономической ситуации необходимо вкладывать в человеческий капитал и снизить контрольно-надзорную нагрузку на предприятия в два раза.

Ранее Алексей Кудрин сообщил, что за последние четыре года реальные располагаемые доходы россиян упали на 11%.