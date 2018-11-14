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Болельщики «Спартака» наказаны за баннеры оскорбительного содержания в Уфе

14:39, 14.11.2018
Болельщики «Спартака» наказаны за баннеры оскорбительного содержания в Уфе
Фото: vk.com/ufafc

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые получили клубы по итогам 14-го тура чемпионата России.

В частности, по матчу «Уфа» — «Спартак». «Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические средства и демонстрировали три несогласованных баннера оскорбительного и нецензурного содержания. За пиротехнику «Спартак» оштрафован на 40 тыс. рублей, за баннеры — на 150 тыс. рублей», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Напомним, «Спартак» потерпел первое гостевое поражение в этом сезоне, проиграв в Уфе со счетом 0:2. Этот матч стал последним для и.о. главного тренера «красно-белых» Рауля Рианчо.

СпортФутбол Башкортостан
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