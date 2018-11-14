«Зенит-Казань» стартует в Лиге чемпионов матчем с немецким «Франкфуртом»

«Зенит-Казань» узнал первого соперника по групповому этапу мужской Лиги чемпионов сезона 2018/19. Напомним, что по итогам жеребьевки подопечные Владимира Алекно попали в группу A вместе с турецким «Халкбанком», бельгийским «Кнаком» и победителем противостояния третьего раунда квалификации ПАОК (Греция) — «Франкфурт» (Германия).

В первой встрече заключительного отборочного раунда немецкий клуб на выезде одержал победу со счетом 3:0 (27:25, 25:17, 25:21). В ответной встрече, которая состоялась 13 ноября, «Франкфурт» обыграл ПАОК в четырех партиях — 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 27:25).



Матч «Зенита» с «Франкфуртом» состоится в Казани 21 ноября.