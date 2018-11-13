«Ростех» снизил долю в установном капитале КАМАЗа на 2,8 процента

Госкорпорация «Ростех» снизила долю в уставном капитале ПАО «КАМАЗ» на 2,8%, до 47,1%. При этом доля прочих юридических и физических лиц при этом увеличилась с 11,56% до 14,36%, доли других крупных акционеров — не изменились

В «Ростехе» подтвердили, что госкорпорация и власти Татарстана реализовали сделки, в ходе которых «Ростех» приобрел у региона 38,25% акций АО «Радиоприбор», 41,06% АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»» и 42,6% АО «Казанский электротехнический завод», а республика стала обладателем доли 2,8% в КАМАЗе. Стоимость приобретаемых активов каждой из сторон составила почти 2,7 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

Ранее «Ростех» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении казанского завода «Радиоприбор», «Альметьевского завода «Радиоприбор» и «Казанского электротехнического завода». Татарстан оценил подготовленные к продаже активы в 2,6 млрд рублей. В обмен на эти акции «Ростех» планировал отдать правительству Татарстана 2,6% акций КАМАЗа. Подробнее читайте в материале «Реального времени».