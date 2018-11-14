В Татарстане 13 тысяч жителей не могут выехать за рубеж из-за долгов по алиментам

В Татарстане 13 тысяч жителей республики не могут покинуть пределы России из-за долгов по алиментам.

В пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан напомнили, что ограничены в праве выезда за границу граждане, имеющие долги по алиментам от 10 тысяч рублей и более.



Ранее «Реальное время» писало, что свыше 2 тысяч жителей республики не могут покинуть пределы России из-за долгов по налоговым платежам. По состоянию на конец сентября приставами взыскано почти 1 млрд рублей долгов по налогам.

Согласно данным ФССП России, Татарстан и Башкортостан вошли в число регионов с наибольшим число должников в 2018 году.