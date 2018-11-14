В Башкирии автомобиль упал с моста, есть погибшие

Фото: гибдд.рф

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием «Лады Калины».

Инцидент случился в ночь на 14 ноября на третьем километре трассы Мишкино — Нововаськино. По информации региональной Госавтоинспекции, 31-летний мужчина, находясь за рулем отечественного автомобиля, врезался в ограждение моста. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии скончался водитель и 34-летний пассажир. Оба скончались на месте. Еще один пассажир получил травмы.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, ранее в Стерлитамаке иномарка с госномером Татарстана врезалась в бетонный столб — погиб водитель.