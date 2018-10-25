В Стерлитамаке иномарка с госномером Татарстана врезалась в бетонный столб — погиб водитель

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В городе Стерлитамаке в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием иномарки BMW 3 Series Coupe.

Авария произошла 25 октября напротив проходной завода «Каучук». Как пишут очевидцы в соцсетях, автомобиль двигался на быстрой скорости, после чего врезался в бетонный столб. В результате легковушку разорвало на две части.

Водитель машины скончался на месте. Стоит отметить, что иномарка была с госномером Татарстана. На данный момент все подробности происшествия уточняются. На месте работают правоохранители.

Напомним, ранее в Ульяновской области грузовик с коньяком попал в аварию.

