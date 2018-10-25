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В Стерлитамаке иномарка с госномером Татарстана врезалась в бетонный столб — погиб водитель

12:41, 25.10.2018
В Стерлитамаке иномарка с госномером Татарстана врезалась в бетонный столб — погиб водитель
Фото: скриншот

В городе Стерлитамаке в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием иномарки BMW 3 Series Coupe.

Авария произошла 25 октября напротив проходной завода «Каучук». Как пишут очевидцы в соцсетях, автомобиль двигался на быстрой скорости, после чего врезался в бетонный столб. В результате легковушку разорвало на две части.

Водитель машины скончался на месте. Стоит отметить, что иномарка была с госномером Татарстана. На данный момент все подробности происшествия уточняются. На месте работают правоохранители.

Напомним, ранее в Ульяновской области грузовик с коньяком попал в аварию.

Происшествия Башкортостан
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