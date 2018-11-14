В Перми установили семь новых антивандальных остановок
Городские власти установили новые антивандальные остановочные павильоны в Свердловском, Ленинском и Мотовилихинском районах Перми.
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, обустройство проведено на следующих остановках:
- «Дом отдыха» — по улице 5-я Линия;
- «улица Подольская» — по улице Юрша в районе дома №63;
- «улица Самаркандская» — по улице Лихвинская;
- «улица Борчанинова» — по улице Петропавловская (трамвайная остановка);
- «Площадь Карла Маркса» — трамвайная остановка;
- «бульвар Гагарина» — по улице Ушинского в направлении из центра;
- «улица Уинская» — по улице Уинская в районе дома №13.
В этом году планируется обустроить павильонами остановочные пункты «улица Чернышевского» в районе дома №107 по улице Николая Островского, «Желябова» по проспекту Парковый в направлении центра города, а также «улица Ленина» по улице Сибирская, добавили в мэрии.
Напомним, с 10 ноября в Перми началась масштабная реконструкция улицы Революции.ОбществоИнфраструктура
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