В Перми установили семь новых антивандальных остановок

Городские власти установили новые антивандальные остановочные павильоны в Свердловском, Ленинском и Мотовилихинском районах Перми.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, обустройство проведено на следующих остановках:

«Дом отдыха» — по улице 5-я Линия; «улица Подольская» — по улице Юрша в районе дома №63; «улица Самаркандская» — по улице Лихвинская; «улица Борчанинова» — по улице Петропавловская (трамвайная остановка); «Площадь Карла Маркса» — трамвайная остановка; «бульвар Гагарина» — по улице Ушинского в направлении из центра; «улица Уинская» — по улице Уинская в районе дома №13.

В этом году планируется обустроить павильонами остановочные пункты «улица Чернышевского» в районе дома №107 по улице Николая Островского, «Желябова» по проспекту Парковый в направлении центра города, а также «улица Ленина» по улице Сибирская, добавили в мэрии.

Напомним, с 10 ноября в Перми началась масштабная реконструкция улицы Революции.