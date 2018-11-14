Новости общества

10:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Перми установили семь новых антивандальных остановок

09:19, 14.11.2018
В Перми установили семь новых антивандальных остановок
Фото: gorodperm.ru

Городские власти установили новые антивандальные остановочные павильоны в Свердловском, Ленинском и Мотовилихинском районах Перми.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, обустройство проведено на следующих остановках:

  1. «Дом отдыха» — по улице 5-я Линия;
  2. «улица Подольская» — по улице Юрша в районе дома №63;
  3. «улица Самаркандская» — по улице Лихвинская;
  4. «улица Борчанинова» — по улице Петропавловская (трамвайная остановка);
  5. «Площадь Карла Маркса» — трамвайная остановка;
  6. «бульвар Гагарина» — по улице Ушинского в направлении из центра;
  7. «улица Уинская» — по улице Уинская в районе дома №13.

В этом году планируется обустроить павильонами остановочные пункты «улица Чернышевского» в районе дома №107 по улице Николая Островского, «Желябова» по проспекту Парковый в направлении центра города, а также «улица Ленина» по улице Сибирская, добавили в мэрии.

Напомним, с 10 ноября в Перми началась масштабная реконструкция улицы Революции.

ОбществоИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты