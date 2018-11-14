В Пермь из Нью-Йорка прилетел самый большой в мире грузовой самолет «Руслан»

В пермском аэропорту минувшей ночью приземлился самый большой транспортный самолет в мире — Ан-124 «Руслан».

Воздушное судно совершило рейс из Нью-Йорка в Пермь для одного из региональных предприятий. Полет занял 10 часов. В аэропорту самолет встречали фотографы и любители авиации, пишет интернет-издание «Текст».

Добавим, Ан-124 «Руслан» является крупнейшим в мире грузовым гражданским самолетом, перевозящим крупногабаритные и сверхтяжелые грузы массой до 120 тонн на предельно большие расстояния.

Напомним, ранее стало известно, что российские власти планирует заменить Ан-124 «Руслан» до 2027 года новым сверхтяжелым самолетом.