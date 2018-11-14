Греф сравнил инициативу о невостребованных вкладах с изобретением велосипеда

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил новый механизм использования невостребованных вкладов с изобретением велосипеда заново.

«Есть действующие нормы законодательства о том, что происходит с невостребованным имуществом. Все это регулируется Гражданским кодексом. Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед просто. Есть понятие бесхозяйного имущества, определенное количество лет это имущество должно быть без хозяев, в законе определен дальнейший его трек в Гражданском кодексе, я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было, есть», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что депутаты изучают предложения передавать в бюджет России из банков невостребованные вклады. Объем «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды рублей.