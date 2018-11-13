Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет

Депутаты изучают предложения передавать в бюджет России из банков невостребованные вклады, объем «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды рублей.



«Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — приводит «РИА Новости» слова председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Отмечается, что остается ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств.

«Вполне возможно, что потребуется аккумуляция всего этого на счетах, затем принятие решение, что с этим делать», — добавил Аксаков.

Отмечается, что по данной инициативе есть уже оформленные и просчитанные предложения. Однако их разработкой в Госдуме планируют заняться в следующем году.

Ранее исследование показало, что богатые россияне, владеющие не менее $1 млн в деньгах и ценных бумагах, держат в российских банках только около трети своих средств. Общий размер финансовых активов состоятельных россиян составляет $455 млрд. Из них $315 млрд находится за рубежом.