Экс-вратарь сборной России по футболу Габулов стал министром спорта Северной Осетии

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов назначен министром по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию республики.

«Габулов назначен министром по делам молодежи, физической культуры и спорта», — сказал собеседник агентства.

До Габулова обязанности по данной должности исполнял другой спортсмен, олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев.

Отметим, что карьеру профессионального футболиста Габулов закончил за один день до назначения на пост министра, 12 ноября. Ранее он был в списке 23 игроков сборной России, которые участвовали в чемпионате мира по футболу-2018.