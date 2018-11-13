Профицит бюджета РФ в январе — октябре составил более 3 трлн рублей

По итогам января — октября 2018 года доходы федерального бюджета составили 15,8 трлн рублей, расходы — 12,78 трлн рублей. Профицит бюджета находится на отметке 3,02 трлн рублей (3,6% к ВВП)

Изначально в этом году планировался дефицит бюджета в размере 1,3% ВВП. Однако доходы казны весь год росли опережающими темпами, в частности, за счет дорожающей нефти, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина РФ.

Ранее правительство внесло в Госдуму поправки к закону о бюджете на 2018 год, согласно которым профицит федерального бюджета будет увеличен более чем в четыре раза.