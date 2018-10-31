В Думу поступили поправки к бюджету за 2018 год с ростом профицита в 4 раза

Правительство внесло в Госдуму поправки к закону о бюджете на 2018 год, согласно которым профицит федерального бюджета будет увеличен более чем в 4 раза.



Он составит 2,137 трлн рублей по сравнению с 481,7 млрд рублей, обозначенными в действующей редакции бюджета. При этом увеличение общего объема доходов бюджета увеличится с 17,073 трлн до 18,947 трлн рублей, пишет ТАСС.

Расходы, по расчетам ведомства, увеличатся с 16,591 трлн до 16,808 трлн рублей.



Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев 2018 года Татарстан перечислил в федеральный бюджет налоги на сумму 368,6 млрд рублей. Это на 47% выше прошлогоднего уровня за аналогичный период.