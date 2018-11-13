Улюкаев рассказал о жизни в колонии и тоске по родным и близким

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима, рассказал о своей нынешней жизни и работе.

Как сообщает News.ru со ссылкой на его письмо, Улюкаев рассказал в нем, в частности, о работе в библиотеке.

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных… Более 300 читателей. Причем читают не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги… серьезных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения», — рассказал он.



Экс-глава МЭР также сообщил, что занимается зарядкой на свежем воздухе и скучает по своим родным и близким. На вопрос об экономике он ответил, что «судить о теперешнем состоянии экономики было бы с моей стороны безответственно — я не располагаю необходимой для этого информацией».

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн.

В конце октября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление службы судебных приставов о снятии ареста с имущества Улюкаева для исполнения приговора суда, по которому он оштрафован на 130 млн рублей.